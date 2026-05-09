Neuquén afianzó el desarrollo de Vaca Muerta en la OTC 2026

Es uno de los encuentro energéticos más immportantes del mundo.

La provincia del Neuquén tuvo una destacada participación en la Offshore Technology Conference 2026 (OTC), realizada esta semana en Houston, Estados Unidos.

Se trata de uno de los principales eventos de la industria energética mundial, donde Vaca Muerta volvió a consolidarse como uno de los proyectos hidrocarburíferos no convencionales más relevantes a nivel global.

El desarrollo del GNL, las inversiones, la infraestructura y la articulación entre Estado y sector privado marcaron la agenda neuquina en Houston.

“Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market”, fue el espacio que reunió a funcionarios provinciales, empresas operadoras, cámaras empresarias y referentes de la cadena de valor energética para exponer el potencial productivo, técnico y exportador de la formación.

El panel se desarrolló durante tres horas estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y contó con la participación del ministro de Energía, Gustavo Medele; representantes de Río Negro; directivos de Pan American Energy; autoridades de la Federación de Empresas del Sector Energético de Neuquén (Fecene); el CEO de YPF, Horacio Marín.

El gobernador remarcó la importancia de construir un modelo de desarrollo donde todos los actores involucrados puedan beneficiarse del crecimiento de la actividad, garantizando empleo, infraestructura y oportunidades para las comunidades.

Uno de los anuncios destacados fue la licitación internacional por 15 nuevas áreas hidrocarburíferas. Una convocatoria que buscará atraer nuevas inversiones, sumar actores al desarrollo de Vaca Muerta y consolidar un modelo de crecimiento sostenido con participación público-privada a través de GyP.

La propuesta despertó un fuerte interés entre empresas norteamericanas vinculadas al sector. Las reuniones permitieron presentar las características técnicas de las áreas: Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte y Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera en sus distintas variantes, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este, como así también las condiciones de inversión previstas por la provincia.

Durante su exposición Figueroa hizo hincapié en la resiliencia del modelo neuquino “cuando el mercado va a la baja”. “No se construyó lo nuestro porque existe una oportunidad en base al conflicto que está hoy en día, sino que fuimos haciendo la cadena formativa de precios y colaborando para que podamos ser competitivos, independientemente de las condiciones”, expresó.

“Todo el mundo habla de Vaca Muerta y Vaca Muerta es solo una roca. Lo valioso que se ha generado es todo el ecosistema”, sostuvo el mandatario.

También destacó que “el 75 por ciento de la nueva Ley de Hidrocarburos fue redactada y trabajada por el gobierno neuquino”.

Gas Natural Licuado

Uno de los ejes centrales de la OTC 2026 fue el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), considerado estratégico para transformar a Argentina en un exportador global de energía.

En ese sentido, durante el encuentro se destacó el avance de distintos proyectos considerados estratégicos para consolidar el perfil exportador de la cuenca neuquina.

Entre ellos se mencionaron el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a compañías internacionales, y las iniciativas desarrolladas por Southern Energy, presentadas por representantes de Pan American Energy durante el panel.

Estas propuestas contemplan el crecimiento de la producción gasífera, nuevas obras de transporte y la consolidación de infraestructura para exportación desde la costa rionegrina.

La OTC también dejó en evidencia el creciente interés internacional por Vaca Muerta y por el potencial energético argentino, en un contexto global atravesado por la necesidad de garantizar seguridad energética y diversificar proveedores de petróleo y gas. En ese marco, Neuquén presentó una agenda más orientada a la captación de inversiones y a la generación de vínculos estratégicos con empresas internacionales.

“Ahora lo hemos articulado de una manera en que ya sabemos qué es lo que necesitamos y tenemos una agenda mucho más focalizada”, afirmó Medele. “Ya no venimos a presentar ‘esto es Vaca Muerta y ustedes hagan lo que quieran’, sino que venimos en un modo más: necesitamos de su experiencia y su inversión por estas características”, agregó.

El funcionario destacó que uno de los grandes desafíos actuales es posicionar a Neuquén dentro del mapa mundial de inversiones energéticas, compitiendo con otros desarrollos internacionales.

Asimismo, consideró que el proceso de generación de confianza internacional requiere continuidad y previsibilidad.

Otro de los temas presentes en la agenda fue el crecimiento de la infraestructura necesaria para acompañar el salto de escala de Vaca Muerta. Durante la conferencia se abordaron proyectos vinculados a ampliación de ductos, terminales de exportación, obras logísticas, capacidad de transporte y nuevas inversiones asociadas al crecimiento del sector energético. Además, se destacó el rol del Estado provincial en la articulación del desarrollo energético y en la planificación de infraestructura, empleo y crecimiento territorial.

El rol de GyP

La participación neuquina también incluyó reuniones técnicas y mesas de trabajo encabezadas por equipos de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que mantuvieron encuentros individuales con operadoras y potenciales inversores.

La provincia también estuvo acompañada por una delegación de empresas neuquinas representadas a través de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene), que participó de actividades de vinculación y encuentros con actores internacionales de la industria.

La presencia de firmas locales se enmarcó además en el trabajo que impulsa la provincia para fortalecer el desarrollo de proveedores regionales mediante la Ley de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Hidrocarburífera, orientada a potenciar la competitividad, el crecimiento y la participación de las empresas neuquinas dentro de la actividad energética.

La participación de Neuquén en la OTC 2026 reafirmó el rol estratégico de la provincia en el futuro energético argentino y consolidó una agenda orientada a promover inversiones, fortalecer el desarrollo de proveedores locales y generar crecimiento sustentable a partir del potencial de Vaca Muerta.