De Plaza Huincul a Es mi Sueño: Gero Paredes superó la instancia y cantó con Abel Pintos

Se lo vio en la emisión de anoche del programa que transmite Eltrece TV.

Gerónimo Paredes, el joven cantante de la comarca petrolera, estuvo en el programa Es mi Sueño que se emite por Eltrece y que conduce Guido Kaczka

Se trata de un programa que busca a la nueva estrella, que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos.

A ese escenario llegó Gero Paredes, con 20 años oriundo de Plaza Huincul y que reside desde el año pasado en Buenos Aires. Hubo que esperar hasta casi el final de la emisión de este viernes para verlo, escucharlo y emocionarse.

La cámara mostró primero a Trini, la hermana de Gero, y a su amigo que dialogaron con el conductor, Guido. Luego, la imagen mostró a Gerónimo en el escenario frente al jurado que integran Abel Pintos, Jimena Barón, Carlos Baute y Joaquín Levinton.

“Contento, un poco nervioso”, fue lo primero que se le escuchó decir a Gero. Fue Joaquín quien le pidió que se acerque un poco más al jurado y que “no lo venzan los nervios”.

Entonces, Abel Pintos dijo “primero le quiero mandar un beso muy grande a la gente de Cutral Co. Yo viví en Cutral Co”. Luego, los recuerdos volvieron a la mente de Abel quien, sostuvo “yo creo que te conozco, ¿verdad?”.

Entonces, relató cuál fue el encuentro que tuvieron cuando Gero tenía 12 años y compartieron un momento en un estudio de radio mientras Abel promocionaba una serie de conciertos. Fue ese momento en el que el joven de la comarca petrolera le agradeció porque a partir de ese momento se le abrieron muchas puertas.

“Al margen de lo que vaya a pasar esta noche, te quiero decir que me alegra mucho justamente que estés acá en la música, ¿sabes? Que lo sigas haciendo, que sigas adelante con tu sueño. Te felicito”, sostuvo Abel.

Luego, Gero interpretó la canción Kilómetros de Sin Bandera. Llegó el momento de la devolución y obtuvo las tres palancas arriba o verdes de Pintos, Baute y Barón que le permitió avanzar a la siguiente etapa.

“Mira, para mí fue un verde porque creo que estás en una linda dirección. Tienes una voz preciosa”, fue la devolución de Jimena, después de referirle que estaba nervioso, le destacó la “parte más grave, la más tranquila. Te quedó preciosa esa parte”. Y le rescató la destreza que tuvo de salir del momento de confusión inicial para seguir adelante con la interpretación. “Eso es súpervalioso, y te vi salir de ahí con mucha facilidad. Tenés una voz divina”, concluyó la cantante.

Para Baute, le ponderó la “voz preciosa. Vas por el camino correcto. No sé si cantaste mejor por cuando estabas con Abel, pero hoy cantaste muy lindo. A mí me gustó. Yo quiero quiero volverte a ver. Enhorabuena. Sigue por ese camino”.

En el momento de la devolución de Abel, le transmitió que recordó el momento cuando lo escuchó cantar siendo niño (Gero tenía 10 años) y refirió que ahora ya es un hombre, por lo que en ese proceso cambian muchas cosas.

“Me encontré con un cantante nuevo. Me gusta el cantante con el que me encontré. Sin duda, creo que este es el género, creo que este es el tipo de canción que te van, porque van con tu personalidad, con la dulzura que tenés natural en vos. No tenés que tomar una postura, ¿viste?, para cantar este tipo de canciones. Te salen natural”, describió Abel.

Luego le dijo que “sí recuerdo de aquel niño lo desfachatado que era. Eras un desenfado. Ojalá puedas conectar con eso en tu corazón y puedas recuperar algo de eso”.

Ese fue el momento en que el conductor Kaczka le pidió a Abel que interpretaran un tema juntos. Fue La Llave y lograron darse un intenso abrazo. “Me alegro de volver a verte. Qué loco. Tanto tiempo. Me acordé por tu nombre. No te hubiese conocido en la calle”, le dijo Abel.

Para el cierre, Pintos le dio una devolución final y le señaló que tiene una “calma y ternura naturales, innatas. Entonces, te hablo de la libertad para cantar. Que esa intenció de tranquilidad no te juegue en contra, porque eso ya lo tenés. Sentite en la libertad de entregar un poco más de caudal, que yo sé que tenés”.

De este modo, fue el paso de Gero por la pantalla de Eltrece.