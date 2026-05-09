Cutral Co: hubo fuerte impacto entre dos autos y debieron asistir a una persona

Fue pasadas las 19 de este sábado y se desconocen, por ahora, las razones.

Un fuerte impacto entre dos automóviles se registró este sábado a última hora de la tarde en el barrio Centro Norte de Cutral Co. En principio, una joven debió ser asistida por la ambulancia del Sien.

El choque se registró en Perito Moreno y Río Negro en el barrio Centro Norte de Cutral Co. Uno de los protagonistas fue un automóvil Peugeot y el otro vehículo era una camioneta Ford Ranger.

Hasta el lugar acudió el prsonal policial y se convocó a la ambulancia para asistir a una de las personas. Las razones por las que se produjo el impacto, no se conocen todavía.