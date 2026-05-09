Allanaron casas en Cutral Co y Huincul: hay tres personas imputadas por microtráfico de drogas

Las diligencias se hicieron en los barrios Otaño y Nehuen Che.

Una serie de allanamientos permitió a los efectivos policiales la imputación de dos hombres y una mujer, además del secuestro de estupefacientes.

La Policía confirmó que a través de la dirección Antinarcóticos los procedimientos simultáneos se hicieron en distintos puntos de la provincia.

Se indicó que el viernes, la comarca petrolera fue escenario de tres allanamientos realizados por personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, en viviendas ubicadas en los barrios Otaño de Plaza Huincul y Nehuen Che de Cutral Co.

Las diligencias se concretaron tras una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas recepcionadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”, donde vecinos alertaban sobre presuntas maniobras de venta de droga al menudeo.

A partir de diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la vinculación de otras dos viviendas con la actividad ilícita, avanzando finalmente con las órdenes judiciales correspondientes.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína, sustancia de estiramiento, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta.

Además, quedaron imputados dos hombres de 23 y 35 años y una mujer de 43 años, todos vinculados a la causa.

En paralelo, las Divisiones Antinarcóticos Zona Sur y Añelo desarrollaron operativos preventivos junto a las direcciones de Seguridad de cada región.

En San Martín de los Andes, la can detectora “Bettina” realizó una marcación positiva que permitió incautar cannabis sativa, mientras que en Paraje Mora ocurrió un procedimiento similar con intervención del can “Balto”.