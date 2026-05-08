Dictarán un taller de Lengua de Señas en Plaza Huincul

Está orientado a la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente N° 14.

Habrá una actividad propuesta que busca ampliar las herramientas de comunicación para la comunidad del Instituto de Formación Docente N° 14.

Desde la subsecretaría de Capacitación del municipio de Plaza Huincul se informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de Lengua de Señas Argentinas. La propuesta está destinada a promover la inclusión y brindar nuevas herramientas de comunicación a la comunidad educativa.

La capacitación se desarrollará en modalidad presencialdel 11 de mayo al 27 de noviembre de 2026 y será en la sede de la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.

Se agregó que la propuesta está destinada a docentes, estudiantes y comunidad educativa del IFD N°14.