Cutral Co: llegó el frío ¿y la nieve también?

La sensación térmica como consecuencia dell viento es de 8° bajo cero.

Antes del mediodía de hoy comenzó a observarse la caída de precipitaciones que pasó de agua nieve y a pequeños copos de nieve, junto a las ráfagas de viento.

Aunque el pronóstico no anunciaba este tipo de condición meteorológica, de a poco y en varios sectores se observó este tipo de fenómeno.

Si estaba anunciado el viento que hizo bajar, en consecuencia, la sensación térmica. En algunos sectores se observa mejor que en otros puntos de las dos localidades.

Para este mediodía, la temperatura registrada es de 4° 8′; la humedad del 78 %; la presión atmosférica de 939,1 Hectopascales. El viento se presenta del sudoeste a 37 kilómetros con ráfagas de 46 lo que provoca una sensación térmica de 8° bajo cero.