Cutral Co: el barrio Pampa organiza una jornada solidaria de trueque

Mañana sábado

La comunidad del barrio Pampa se prepara para una nueva edición de la Feria Trueque, una propuesta solidaria y de intercambio que tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo en el polideportivo del barrio, a partir de las 12 horas.

La iniciativa busca fomentar el intercambio de objetos, ropa y distintos artículos entre vecinos, promoviendo el consumo responsable y la colaboración comunitaria. Desde la organización invitan a los asistentes a llevar “mate y mesita” para compartir la jornada en un ambiente familiar y participativo.

Además, se solicita como colaboración la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a acciones solidarias de la comunidad.