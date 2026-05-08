Buscan a un joven de Plaza Huincul

La denuncia se radicó en la comisaría 6° de Plaza Huincul

Desde la Policía se lanzó el pedido de ubicación y paradero de un joven de 19 años de Plaza Huincul.

Se trata de Alex Sebastián Oporto; de 19 años; de nacionalidad argentina. La estatura es de 1,75 metros; de la tez trigueña; cabello largo y ojos de color marrón. Es de contextura delgada.

Este joven fue visto por última vez en la calle Chubut N° 417 de Plaza Huincul. Al momento de ausentarse usaba un buzo con capucha oscuro. Tiene celular y se ausentó desde la 1:30 de este 8 de mayo. La denuncia se formalizó en la comisaría 6° de Plaza Huincul.

Ante cualquier dato, se pueden comunicar con esta comisaría al 4963186 (teléfono fijo) o ante cualquier dependencia policial.



