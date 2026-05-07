Plaza Huincul invita a una muestra artística sobre diversidad y derechos

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Pintando con Orgullo”

La Municipalidad de Plaza Huincul anunció la realización de la muestra artística “Comunidad, Derechos y Diversidad”, una propuesta cultural que se desarrollará el próximo 9 de mayo desde las 18 horas en la sala de exposiciones La Panadería, dependiente de la dirección de Cultura.

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Pintando con Orgullo” y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión artística en torno a la diversidad, los derechos y la construcción de una comunidad más inclusiva.

Según se informó, la muestra fue reconocida por la Legislatura de la Provincia del Neuquén mediante la declaración de interés legislativo provincial N.º 4370, un reconocimiento que destaca el valor cultural y social de la iniciativa.

El evento tendrá lugar en la sala ubicada en la intersección de calles Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central de Plaza Huincul, con entrada abierta al público.