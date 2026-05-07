Miguel Guerra en Cutral Co: “la escuela debe ser contrahegemónica y ética”

En el Centro Cultural José H. Rioseco se presentó Miguel Ángel Santos Guerra, doctor en Pedagogía y catedrático emérito de la Universidad de Málaga, ante una audiencia colmada de estudiantes del profesorado de Educación Física de la Municipalidad de Cutral Co, docentes de nivel inicial, medio y superior, además de público en general.

Santos Guerra sostuvo: “Estoy tratando de explicar que estamos viviendo unos tiempos complejos, muy revueltos, atravesados por la opresión, la ignorancia, la corrupción en los gobiernos y el hambre en el mundo. En ese contexto, la escuela y los profesionales tienen que ser contrahegemónicos”, expresó.

En los últimos tiempos, en Argentina se vivieron momentos de tensión y preocupación por la aparición de amenazas de tiroteos en las escuelas, que aparentemente respondía a un desafío viral de Tik Tok. Y detrás de esas amenazas, se encuentra el bullying, el acoso escolar y la falta de atención de esos problemas.

Guerra aseguró que uno de los principales desafíos de la educación es enseñar a “saber pensar y saber convivir”, además de mejorar las prácticas profesionales y afrontar las dificultades que surgen dentro de las instituciones educativas. Convivir justamente es uno de los mayores desafíos que enfrentan las escuelas en estos tiempos.

El académico también dejó un mensaje dirigido a la comunidad: “Quiero que les llegue un mensaje de esperanza. A la sociedad de Cutral Co les digo que los educadores no pueden ser maltratados ni tener un sueldo miserable porque la sociedad se juega su futuro”.