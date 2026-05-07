LUIS ROBERTO MONTECINO

QEPD NECROLÓGICA

10/01/1960 – 07/05/2026

“Hoy te despedimos con un dolor imposible de explicar, pero con la tranquilidad de haber tenido el privilegio de compartir la vida con VOS”.

“Nos queda tu fuerza, tu ejemplo y todo el amor que sembraste en nosotros”.

“No hay despedida para quien deja una marca tan profunda”.

Gladys, Luciano, Gastón, Familia y amigos.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan del fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 08/05/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.