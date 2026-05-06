Personería Jurídica confirmó a la nueva comisión directiva de Alianza

Luego de la asamblea donde se eligieron autoridades

Desde personería jurídica confirmaron a la nueva comisión directiva del Club Alianza luego de la asamblea realizada el pasado 24 de abril en Cutral Co.

Además de la confirmación, se determinó el plazo de tres años de vigencia para el mandato de Vega que terminará el 24 de abril de 2029.

En el documento al que pudo acceder este medio, no se hace mención al pedido de impugnación que presentó la lista opositora sino que se limita a confirmar la vigencia de la personería jurídica y de sus autoridades.