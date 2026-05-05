Repararon el equipo de Rayos X del hospital de El Chañar y restablecieron el servicio

Trabajó el equipo de ingeniería hospitalaria de la Región Sanitaria Comarca y del Limay

Personal de ingeniería hospitalaria de la Región Sanitaria Comarca y del Limay realizó una intervención técnica en el hospital de El Chañar, perteneciente a la región Vaca Muerta, con el objetivo de reparar el equipo de Rayos X que se encontraba fuera de funcionamiento.

Según se informó, los trabajos permitieron restablecer el servicio de diagnóstico por imágenes, una herramienta fundamental para la atención médica y el seguimiento de pacientes dentro del establecimiento sanitario.

La intervención fue llevada adelante por profesionales especializados del área de Ingeniería Hospitalaria, quienes brindaron asistencia técnica al hospital para resolver el inconveniente y poner nuevamente en marcha el equipamiento.