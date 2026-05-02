Bomberos de Cutral Co organizaron curso internacional sobre materiales peligrosos

Se trata de una capacitación fundamental, dictada por instructores del Cuerpo de Bomberos de Temuco (Chile)

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co organizó el curso internacional: “Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos (PRIMAP)”

En la apertura estuvo presente del presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín que agradeció “a Darío Campos, Jefe de Bomberos Voluntarios de Cutral Co por la invitación, y especialmente a los integrantes de la 2° Compañía de Bomberos de Temuco: el Capitán Juan Huenchuñir, Alejandro Carter (Bombero Honorario) y Joaquín Pino, por compartir su experiencia y compromiso”. También estuvo presente el concejal de UP, Plinio Rubilar.

Se trata de una capacitación fundamental, dictada por instructores del Cuerpo de Bomberos de Temuco (Chile), destinada al personal de Bomberos Voluntarios y Protección Civil de Cutral Co, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta en nuestra ciudad.

Este tipo de situaciones no son convencionales: muchas veces implican riesgos invisibles, silenciosos y potencialmente letales. Por eso, la formación técnica y la preparación son claves para actuar con responsabilidad, criterio y seguridad.

Durante las jornadas se abordó la importancia de reconocer, identificar y actuar correctamente ante incidentes con sustancias químicas, biológicas o radiológicas, priorizando siempre la protección de la vida, la comunidad y el ambiente.

La capacitación comenzó en la Escuela N°137 y se extenderá hasta el domingo.