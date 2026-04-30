Realizan operativo especial de seguridad vial por el fin de semana largo en Neuquén

La cobertura alcanzará corredores estratégicos y zonas de alto tránsito, como la ruta 22.

El gobierno de Neuquén implementará el operativo Feriado Vial Seguro durante este fin de semana largo, con controles y asistencia en rutas provinciales y nacionales.

El dispositivo se desplegará los días 30 de abril, 1 y 3 de mayo, en horarios de mayor circulación, con puestos fijos de prevención y unidades móviles de respuesta inmediata.

La cobertura alcanzará corredores estratégicos y zonas de alto tránsito como Arroyito, Villa Traful, el corredor Siete Lagos, San Martín de los Andes, Zapala, Pino Hachado y Cutral Co.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna, recordaron la importancia de conducir con responsabilidad, respetar velocidades máximas, usar cinturón de seguridad y no consumir alcohol antes de manejar.