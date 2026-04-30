Dolor en el sector petrolero: UOCRA expresó sus condolencias tras la muerte de un trabajador

Ocurrió cuando se dirigía a participar de una asamblea en Rincón de los Sauces.

La UOCRA manifestó su pesar y solidaridad luego del fatal accidente que terminó con la vida de un trabajador petrolero, ocurrido cuando se dirigía a participar de una asamblea prevista para este mediodía en Rincón de los Sauces, que luego del accidente fue suspendida.

A raíz de la tragedia, el encuentro sindical fue suspendido. Desde la organización señalaron que se trata de “un día de profundo dolor para todos los trabajadores” y acompañaron a la familia, compañeros y allegados del operario fallecido.

“Detrás de cada trabajador hay una familia, sueños, esfuerzo y una historia que hoy se ve injustamente interrumpida”, expresaron en el comunicado difundido tras conocerse la noticia.

Asimismo, remarcaron que la pérdida impacta no solo en el ámbito laboral, sino también en toda la comunidad petrolera, que atraviesa horas de conmoción.

Desde UOCRA enviaron sus condolencias y destacaron que la memoria del trabajador “permanezca viva en cada jornada de trabajo y en la lucha diaria de todos los trabajadores”.