El Centro de Día realizó una visita educativa a la Legislatura provincial

La propuesta buscó generar una experiencia para sus usuarios, promoviendo el acceso a espacios públicos e institucionales como parte del ejercicio de derechos y ciudadanía.

Usuarios del Centro de Día del Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul participaron de una visita guiada a la Honorable Legislatura del Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en el marco de una actividad orientada a la recreación, el aprendizaje y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

La jornada se llevó adelante durante el miércoles y permitió a los asistentes recorrer las instalaciones del edificio legislativo, conocer el recinto de sesiones y familiarizarse con el funcionamiento del espacio donde se debaten y sancionan las leyes provinciales.

Desde el Centro de Día destacaron que la propuesta buscó generar una experiencia para sus usuarios, promoviendo el acceso a espacios públicos e institucionales como parte del ejercicio de derechos y ciudadanía.