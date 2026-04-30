Plaza Huincul firmó convenio para la formación de árbitros de fútbol

Las clases se dictarán en las instalaciones de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, concretó la firma de un convenio de cooperación y colaboración con el Instituto de Formación Arbitral (IAF), institución especializada en la formación de árbitros e instructores de fútbol y reconocida oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A partir de este acuerdo, las clases se dictarán en las instalaciones de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, donde los participantes podrán acceder a contenidos teóricos y prácticos orientados a la formación arbitral.

Las personas interesadas en obtener mayor información sobre requisitos, inscripciones y modalidad de cursado pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Capacitación, ubicadas en avenida Del Libertador 517, en barrio Central de Plaza Huincul.