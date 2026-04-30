Plaza Huincul firmó convenio para la formación de árbitros de fútbol

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, concretó la firma de un convenio de cooperación y colaboración con el Instituto de Formación Arbitral (IAF), institución especializada en la formación de árbitros e instructores de fútbol y reconocida oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
A partir de este acuerdo, las clases se dictarán en las instalaciones de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, donde los participantes podrán acceder a contenidos teóricos y prácticos orientados a la formación arbitral.
Las personas interesadas en obtener mayor información sobre requisitos, inscripciones y modalidad de cursado pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Capacitación, ubicadas en avenida Del Libertador 517, en barrio Central de Plaza Huincul.