Plottier: renunció el intendente Bertolini tras ser imputado por contrataciones irregulares

Entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habrían adjudicado al menos 160 contratos por un monto superior a los 2.300 millones de pesos

La ciudad de Plottier atraviesa horas de fuerte conmoción política tras la renuncia del intendente Luis Bertolini, quien dejó su cargo en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones públicas realizadas entre 2024 y 2026.

La dimisión fue presentada formalmente este jueves mediante una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa. En el escrito, Bertolini defendió su gestión, negó haber cometido delitos y aseguró que enfrenta una “maniobra judicial y política” en su contra.

El ahora exjefe comunal sostuvo que su decisión no responde a una admisión de responsabilidad, sino a la intención de resguardar la institucionalidad y defenderse fuera del cargo.

La renuncia se conoció luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos formulara cargos contra Bertolini por presuntamente liderar un esquema de contrataciones direccionadas dentro del municipio. La causa también involucra a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.

Según la investigación encabezada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se habrían adjudicado al menos 160 contratos por un monto superior a los 2.300 millones de pesos, muchos de ellos sin una competencia efectiva entre oferentes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, distintas áreas municipales realizaban pedidos de compras y contrataciones que luego eran canalizados a través de Hacienda. Desde allí, el área de compras habría convocado de manera reiterada a los mismos proveedores, identificados en la causa como P.V. y M.L., quienes resultaban beneficiados en gran parte de los procesos.

Para la fiscalía, el mecanismo permitía direccionar adjudicaciones bajo una aparente formalidad administrativa, favoreciendo de manera sistemática a determinados oferentes.

Con la salida de Bertolini, Plottier abre una nueva etapa de incertidumbre institucional mientras avanza la causa judicial y se aguarda la definición sobre la reorganización del Ejecutivo municipal.