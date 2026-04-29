Plaza Huincul: invitan a taller sobre derecho animal

La participación es libre y gratuita.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, realizará el miércoles 29 de abril a las 17:30 un taller abierto sobre “Derecho y Construcción Ciudadana: Derecho Animal”.

La actividad estará a cargo del abogado Diego Exequiel Valenzuela y contará con la participación de Andrea Ojeda y Marcela Leiva, del espacio “Almas Rescatando Animales Vulnerables”.

El encuentro apunta a difundir los derechos de los animales y promover la responsabilidad ciudadana en su protección. La participación es libre y gratuita.