Cutral Co: le hirieron en el pecho y no quiso denunciar

Se conoció que la agresión se concretó con un arma blanca

Un hombre fue herido anoche por otro en la esquina de Tucumán y Roca de Cutral Co, en pleno centro de la ciudad.

En principio, se conoció que la agresión se concretó con un arma blanca y las heridas las sufrió a la altura del pecho.

El herido fue trasladado hasta la guardia del hospital de Complejidad Media para ser asistido.

Una vez que se le practicaron las curaciones recibió el alta médica porque no eran de gravedad y no requirieron internación.

El herido no quiso radicar la denunciar ni aportar datos sobre las razones por las que se produjo la agresión, tal como se confirmó desde la fiscalía única.

El hecho llamó la atención porque se desencadenó a un horario en el que todavía hay actividad comercial y en pleno radio céntrico.