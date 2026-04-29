Identificaron el hombre fallecido en Plottier

Luciano Oscar Carvajal, de 41 años, quien falleció por asfixia por inhalación de humo.

La policía confirmó que se trata de Luciano Carvajal, de 41 años que vivía solo, en una casa lindante a la de su padre.

La vivienda contaba con servicio de gas y electricidad, pero además tenía una estufa a leña en el sector donde se inició el fuego, en el living comedor.

Ese pudo ser el inicio aunque también se apunta a una conexión múltiple en uno de los enchufes, conocida como “zapatilla”.

El comisario Mauricio Salinas, de la División Siniestros informó a medios regionales que la víctima fue identificada como Luciano Oscar Carvajal, de 41 años, quien falleció por asfixia por inhalación de humo. Durante el estudio médico no se detectaron signos de violencia ni de participación de terceras personas.

El cuerpo se lo encontró sobre una mesa, aunque la policía no pudo realizar pericias en el lugar porque había sido retirado horas antes.