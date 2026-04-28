Triste: murió un hombre en un incendio en Plottier

Se trata de una persona de 41 años, su deceso fue confirmado por la guardia del hospital de Plottier

La asociación de bomberos voluntarios de Plottier confirmó en sus redes sociales que un hombre de 41 años falleció en un incendio ocurrido durante la madrugada.

Según el posteo, el llamado ocurrió pasadas las 1.30 h de este martes y acudió primero la guardia del cuartel y luego cuatro móviles más para controlar el incendio en la vivienda.

El siniestro ocurrió en la calle Argentino Luna del barrio Bardas Soleadas. Según los bomberos, una vez iniciado el proceso de escombramiento se encontró un hombre sin vida.

El fallecimiento fue corroborado en el mismo lugar por el médico de guardia del hospital. Tomó intervención la policía provincial, la fiscalía. En el incendio también trabajo Defensa Civil del municipio.