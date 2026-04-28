Qué dice el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas podrán alcanzar los 87 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada estará más templada que el lunes.

La temperatura máxima para hoy está estimada en 19° y la mínima a 11°. El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará parcialmente nublado y ventoso.

En cuanto al viento, estará del oeste a 47 kilómetros en la hora con ráfagas de 67 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante con velocidad de 62 kilómetros y ráfagas de 87.

Para el miércoles habrá incremento de la máxima a 22° Centígrados y la mínima de 6°.