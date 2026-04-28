Plaza Huincul ejecuta una obra para aliviar la red cloacal en el barrio 25 de Mayo

Plaza Huincul avanza con una obra de infraestructura destinada a descomprimir la red cloacal en el barrio 25 de Mayo, una intervención clave para optimizar el funcionamiento del sistema sanitario en ese sector de la ciudad.
Los trabajos se desarrollan sobre la calle Cerros Colorados, en el tramo comprendido entre Isla Lenox y Sargento Cabral. Además, se realizan empalmes a las cámaras principales ubicadas en las calles Isla Picton, Independencia y 25 de Mayo, puntos estratégicos para mejorar la circulación de los efluentes.
La obra contempla el tendido de más de 200 metros de cañería de 200 milímetros de diámetro. Este nuevo conducto funcionará como un bypass cloacal, un sistema diseñado para desviar de manera provisoria el flujo de líquidos y aliviar la sobrecarga en un tramo específico de la red existente.