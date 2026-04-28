Parque Este de Cutral Co organiza un sorteo por el Día del Trabajador

La comisión vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co lanzó un sorteo especial en el marco del Día del Trabajador, con el objetivo de agasajar a los vecinos y fortalecer los lazos comunitarios.
La iniciativa contempla dos premios principales: el primero consiste en 3 kilos de carne variada, mientras que el segundo será una torta. El sorteo se realizará el jueves 30 de abril durante “La Neuquina Nocturna”, y la entrega de los premios está prevista para el viernes por la mañana.
Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera presencial en la sede barrial, durante el miércoles y jueves en los horarios de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 20:00. Como requisito, se informó que la participación está limitada a vecinos del barrio que acrediten domicilio con DNI, y se entregará un número por grupo familiar.