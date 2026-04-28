La sscuela N°152 fue sede de una jornada de “musijugando” en Cutral Co

La escuela N°152 de Cutral Co fue anfitriona de una nueva jornada de “musijugando”, una propuesta educativa coordinada por docentes del área de música que reunió a distintas instituciones de la localidad.
En esta oportunidad, participaron el jardín Copelco, el jardín N°7 y la escuela N°137, cuyos estudiantes compartieron actividades centradas en la música y el juego como herramientas pedagógicas.
Durante el encuentro, se desarrollaron dinámicas que combinaron ritmo, movimiento y expresión, con el objetivo de fortalecer aspectos emocionales, fomentar la integración entre los niños y estimular la expresión corporal.