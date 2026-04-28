Interesados en ser soldado voluntario podrán inscribirse en Huincul

Para inscribirse hay que tener entre 18 y 24 años de edad

Comenzó el proceso de inscripción este jueves 28 de abril a las 10 h y se extenderá por toda la jornada en la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Quienes se inscriban comenzarán el proceso para ser aspirantes a Soldado Voluntario del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10.

La subsecretaría municipal de Capacitación, está ubicada en Avenida Del Libertador 517 de barrio Central.

Requisitos para el ingreso: