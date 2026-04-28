Interesados en ser soldado voluntario podrán inscribirse en Huincul

Comenzó el proceso de inscripción este jueves 28 de abril a las 10 h y se extenderá por toda la jornada en la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul.
Quienes se inscriban comenzarán el proceso para ser aspirantes a Soldado Voluntario del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10.
La subsecretaría municipal de Capacitación, está ubicada en Avenida Del Libertador 517 de barrio Central.
Requisitos para el ingreso:
- Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado
- Estar comprendido entre los 18 y 24 años de edad
- Tener certificado de estudios primarios y/o secundarios (autenticado)
- Presentar el certificado de antecedentes penales expedido por el regimiento nacional de reincidencia
- Poseer buenas condiciones físicas y de salud