El gobierno provincial controlará las emisiones de gas de la industria petrolera, pero no refinerías

Por ahora solamente incluye al sector de producción, no de refinerías

La emisión de gas de efecto invernadero (GEI) es una de las huellas ambientales más relevantes de la industria petrolera.

Cualquiera que transite por las rutas petroleras, puede advertir la llama de los “fósforos” cerca de instalaciones de distinto tipo. Son antorchas industriales que queman gas por diferentes razones, todas ellas relacionadas con la seguridad, el manejo de presiones y la prevención de incendios.

El gobierno provincial anunció que el Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el sector hidrocarburífero, comprendido en la Resolución 258/2025 fue reglamentado.

Pero no incluye las emisiones de la refinería de Plaza Huincul porque en este primer paso es para el sector hidrocarburífero de upstream, que comprende las actividades de exploración, desarrollo, explotación, acondicionamiento y conducción de hidrocarburos hasta el punto de transferencia. Es decir, no está todavía el sector de refinación.

La herramienta establece qué información deberán presentar las empresas, bajo qué criterios técnicos deberán hacerlo y en qué condiciones esos datos serán considerados válidos para la toma de decisiones públicas. De esta manera, la Provincia avanza en la construcción de un sistema de reporte más sólido, comparable y verificable.

El subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira presentó el formato de reportes de emisiones durante una actividad que contó con la presencia de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, integrantes del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

El procedimiento se enmarca en el Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones del Sector Hidrocarburífero.

Uno de los ejes centrales es la incorporación de criterios homogéneos para la cuantificación de emisiones, en un contexto donde históricamente las operadoras utilizaban metodologías dispares, dificultando la comparación y evaluación de los datos, especialmente en lo referido al metano.

En este sentido, el nuevo esquema introduce un sistema progresivo de cinco niveles de reporte que establece mayores exigencias técnicas en función del volumen de producción. De este modo, las empresas de mayor escala deberán avanzar hacia metodologías más precisas, con menor margen de incertidumbre y mayor respaldo empírico.

El procedimiento fija como piso mínimo la desagregación de emisiones por tipo de fuente y, en etapas posteriores, exige la identificación detallada de equipos y procesos, el desarrollo de factores de emisión propios basados en mediciones directas y, en los niveles más avanzados, la validación mediante tecnologías de detección remota a nivel de instalación.

Asimismo, se incorpora la verificación obligatoria por terceros, un aspecto clave para garantizar la confiabilidad de la información reportada y fortalecer la capacidad de control del Estado sobre una de las principales actividades económicas de la provincia.

La implementación será progresiva hasta 2030, con el objetivo de acompañar el crecimiento del sector hidrocarburífero con estándares cada vez más exigentes en materia ambiental.

Con esta medida, Neuquén consolida una etapa de mayor capacidad estatal de monitoreo, control y evaluación, orientada a mejorar la calidad de la información, reducir la incertidumbre en la cuantificación de emisiones y fortalecer la toma de decisiones en materia de política climática.

El procedimiento permitirá, además, avanzar en la construcción de inventarios anuales del sector hidrocarburífero con mayor consistencia técnica, identificar fuentes críticas de emisión y desarrollar estrategias más eficaces de mitigación, en línea con los estándares internacionales de monitoreo, reporte y verificación.