Cutral Co: Provincia y municipio impulsan la construcción de 150 viviendas

Las unidades habitacionales serán de dos dormitorios y contarán con una superficie aproximada de 59 metros cuadrados.

El gobernador de Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmaron este martes un convenio de cofinanciamiento para avanzar en la construcción de 150 viviendas en la localidad.

El acuerdo se concretará a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), organismo que aportará el 60% de los fondos, mientras que el municipio cubrirá el 40% restante.

De acuerdo a lo establecido, la municipalidad tendrá a su cargo la organización y ejecución de la obra, incluyendo la contratación de la empresa constructora. En tanto, la ADUS cumplirá funciones de cofinanciador y será responsable de realizar auditorías tanto financieras como del avance de los trabajos.

Las unidades habitacionales serán de dos dormitorios y contarán con una superficie aproximada de 59 metros cuadrados. Estarán destinadas a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, y se adjudicarán mediante créditos hipotecarios individuales.

Para acceder a estas viviendas, los postulantes deberán estar inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat. Además, se prevé un cupo del 5% destinado a personas con discapacidad.

El convenio también contempla mecanismos de recupero de la inversión a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN). En este marco, el municipio deberá presentar a los futuros beneficiarios dentro de un plazo de 30 días desde el inicio de la obra, con el fin de evaluar su aptitud crediticia y la documentación requerida.

La iniciativa se enmarca en la política habitacional de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y acompañar el crecimiento urbano mediante el trabajo articulado entre el Estado provincial y los gobiernos locales.