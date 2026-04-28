Cutral Co: abren inscripciones para la formación en secretariado contable

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que cuenten con el ciclo básico secundario completo o incompleto

La institución educativa E.P.A. N° 5 de Cutral Co lanzó una nueva propuesta de formación profesional en Secretariado Administrativo Contable, orientada a brindar herramientas prácticas y conocimientos clave para desempeñarse en tareas administrativas y contables dentro de organizaciones públicas y privadas.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que cuenten con el ciclo básico secundario completo o incompleto. Además, se solicita disponer de una computadora personal para el desarrollo de las prácticas.

En cuanto a la documentación requerida para la inscripción, se deberá presentar:

Fotocopia del DNI

Acta de nacimiento

Constancia de CUIL

Certificado analítico

La capacitación es gratuita, tiene una duración de cuatro meses y se dictará en horario vespertino, de 19 a 22 horas.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2994137958 o acercarse a la sede ubicada en General Paz N° 157.