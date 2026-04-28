Alerta por viento: ¿cuáles son los consejos para evitar accidentes?

Es mejor no salir de casa a menos que sea necesario

Se estima que esta tarde noche, el viento llegue a ráfagas de casi 90 kilómetros por hora. Y por ello es necesario tomar algunas precauciones, sobre todo la visibilidad será menor.

Aquí dejamos algunas recomendaciones:

👉No tocar nunca cables de tendido eléctrico derribado

👉Si cae un cable sobre el auto seguí manejando hasta alejarte

👉No tener enchufados artefactos que no sean necesarios porque es posible que haya cortes de energía

👉Suspender actividades en zona con arboledas o carteles de altura

Y además:

❌No te expongas al temporal si no es necesario. Quedate dentro de tu casa, un edificio o vehículo.

⚠ Alejate de árboles, postes, carteles y cables.

🔴Alejate de ventanas u objetos que puedan caer.

❌No subas a techos ni hagas reparaciones.

