Alerta por viento: ¿cuáles son los consejos para evitar accidentes?

Se estima que esta tarde noche, el viento llegue a ráfagas de casi 90 kilómetros por hora. Y por ello es necesario tomar algunas precauciones, sobre todo la visibilidad será menor.
Aquí dejamos algunas recomendaciones:
👉No tocar nunca cables de tendido eléctrico derribado
👉Si cae un cable sobre el auto seguí manejando hasta alejarte
👉No tener enchufados artefactos que no sean necesarios porque es posible que haya cortes de energía
👉Suspender actividades en zona con arboledas o carteles de altura
Y además:
❌No te expongas al temporal si no es necesario. Quedate dentro de tu casa, un edificio o vehículo.
⚠ Alejate de árboles, postes, carteles y cables.
🔴Alejate de ventanas u objetos que puedan caer.
❌No subas a techos ni hagas reparaciones.