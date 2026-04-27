Tensión en Chañar por reclamo de electrificación y falta de servicios

Efectivos policiales impidieron el corte de la Ruta Provincial 7, una de las principales vías de la región.

Vecinos de San Patricio del Chañar protagonizaron este lunes 27 de abril una protesta en la zona de Picada 3 Sur en reclamo por la falta de avances en la obra de electrificación. La situación derivó en momentos de tensión cuando efectivos policiales impidieron el corte de la Ruta Provincial 7, una de las principales vías de la región.

El grupo de manifestantes intentó interrumpir el tránsito como medida de visibilización ante la falta de respuestas oficiales. Sin embargo, la presencia policial evitó la concreción del corte, lo que generó cruces entre los vecinos y los uniformados. A pesar del clima tenso, no se registraron incidentes de gravedad.

Según indicaron los propios vecinos, el reclamo se sostiene desde hace varias semanas sin obtener soluciones concretas. Denuncian además la falta de diálogo con las autoridades municipales y advierten que continuarán con las medidas hasta lograr avances en la obra.

El conflicto se enmarca en un contexto de crecimiento acelerado de la localidad, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. En los últimos años, la población de la ciudad se incrementó significativamente, generando una mayor demanda sobre los servicios públicos.

En ese sentido, el suministro eléctrico es uno de los principales puntos críticos. Las obras y conexiones dependen del Ente Provincial de Energía del Neuquén, que registra demoras en la expansión de la red. A esto se suman inconvenientes en otros servicios básicos, como el acceso a Internet.

La situación refleja las dificultades que enfrentan las localidades cercanas a los desarrollos no convencionales, donde el crecimiento poblacional avanza a un ritmo mayor que la infraestructura disponible, generando reclamos cada vez más frecuentes por parte de los vecinos.