Se realizó la kermesse “Nuestra historia en juego” en Plaza Huincul

En el marco del 60°aviversaro de la ciudad

En el marco de las actividades por el 60° aniversario de Plaza Huincul, el pasado sábado se llevó adelante la kermesse “Nuestra historia en juego” en las instalaciones del EPA N° 12, con una importante participación de vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada incluyó una variedad de juegos recreativos inspirados en la historia local, pensados para todas las edades, y una exposición de artesanas que aportó identidad y producción local al evento.

De la propuesta participaron la Dirección de Niñez, el CDI “Gajitos de Ternura”, la Biblioteca, el grupo de adultos mayores y la Dirección de Talleres Municipales. La articulación entre estas áreas permitió generar un espacio de encuentro, integración y recreación para la comunidad.