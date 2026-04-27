Murió Carlos Arens: fue comerciante y presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co

Arens tuvo una prolongada militancia política en la Unión Cívica Radical.

Murió Carlos Arens, comerciante y político de una dilatada trayectoria tanto en el campo partidario como en la función pública por la Unión Cívica Radical de Cutral Co.

Su deceso ocurrió este lunes 27 de abril de 2026 y tenía 83 años. Desde que arribó a la ciudad proveniente de Villa Iris, provincia de Buenos Aires y se instaló junto a su familia, desarrolló su actividad comercial y se involucró en la cámara empresarial -CCI- institución que presidió durante mucho tiempo y en distintos momentos.

Sin embargo, esa actividad estuvo a la par con su labor política. Llegó al Concejo Deliberante como concejal por su partido hasta que en 2007 asumió como presidente del cuerpo y había sido compañero d fórmula de Ramón Rioseco.

Entre las múltiples tareas que desarrolló en el ámbito de la función pública trabajó en el área de Improde -Organismo municipal de producción y Desarrollo- que a lo largo del tiempo fue cambiando su nombre, pero apuntaba a potenciar y fortalecer actividades para diversificar su economía.

Se ocupó de gestionar y vincular el municipio de Cutral Co con el INVAP para que se pudiera desarrollar el parque tecnológico en esta ciudad, entre otras gestiones. A la formalidad que le imponía su labor institucional siempre le agregaba la posibilidad de la charla con el espacio para el debate político. Sus valores asentados en el radicalismo lo marcaron a lo largo de la su trayectoria.

Alejado en los últimos años de la función pública, siguió ligado al CCI hasta hace poco tiempo.

Estas son algunas fotografías que aportó el propio Arens para ilustrar el capítulo sobre su vida al libro de Rubén Conejo López Cutral Contame otra historia y que gentilmente nos compartió su autor.