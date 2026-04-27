La escuela N° 49 “Wolf Schcolnik” celebró su 106° aniversario, en Plaza Huincul

El jefe comunal estuvo acompañado por integrantes del Ejecutivo municipal

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, participó del acto conmemorativo por el 106° aniversario de la escuela primaria N° 49 “Wolf Schcolnik”, una institución con amplia trayectoria en el ámbito educativo.

En el marco de la ceremonia, se destacó además un hecho: la escuela cumple 50 años de presencia en la ciudad, consolidándose como un espacio clave en la formación de generaciones de vecinos y vecinas.

El jefe comunal estuvo acompañado por integrantes del Ejecutivo municipal, quienes participaron de la actividad junto a directivos, docentes, estudiantes y familias que forman parte de la comunidad educativa.

También estuvo presente la concejal Liliana Gorsd, quien mantiene un vínculo especial con la institución tras haberse desempeñado como docente en sus aulas.