Argentinos Jrs y Alianza lideran la Zona 5 tras la tercera fecha de LIFUNE

Este domingo se disputó la tercera jornada del Torneo de Predecima en la cancha de Unión de Zapala. La actividad deportiva comenzó a las 11:00 con una sensación térmica de 4 grados y la presencia de público proveniente de Cutral Co y Plaza Huincul.
En el primer encuentro, Argentinos Jrs venció 3 a 0 a La Academia de Zapala. Los goles fueron marcados por Romeo Namuncura, quien anotó en dos oportunidades, y Jonathan Cortez. Con este resultado, el equipo dirigido por Amado Herrera mantiene el primer puesto de la Zona 5 por diferencia de gol.
En el marco de la misma jornada, se desarrolló el clásico de Zapala, donde Don Bosco derrotó 1 a 0 a Unión con un tanto de Bautista Godoy. Asimismo, en el duelo entre equipos de Cutral Co, Alianza se impuso ante Rivadavia por 4 a 0. Los goles del conjunto ganador fueron obra de Nehemias Arrey, Francisco Bascur en dos ocasiones y Felipe Flores.
Tras los resultados registrados, la tabla de posiciones se encuentra encabezada por Argentinos Jrs y Alianza, ambos con 9 puntos. El podio lo completa Don Bosco de Zapala con 4 unidades. Las posiciones restantes se distribuyen de la siguiente manera: Petrolero (3 puntos), Rivadavia (1 punto), La Academia de Zapala (0 puntos) y Unión de Zapala (0 puntos).