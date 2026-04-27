Argentinos Jrs y Alianza lideran la Zona 5 tras la tercera fecha de LIFUNE

Luego de que se disputaran las primeras tres fechas

Este domingo se disputó la tercera jornada del Torneo de Predecima en la cancha de Unión de Zapala. La actividad deportiva comenzó a las 11:00 con una sensación térmica de 4 grados y la presencia de público proveniente de Cutral Co y Plaza Huincul.

En el primer encuentro, Argentinos Jrs venció 3 a 0 a La Academia de Zapala. Los goles fueron marcados por Romeo Namuncura, quien anotó en dos oportunidades, y Jonathan Cortez. Con este resultado, el equipo dirigido por Amado Herrera mantiene el primer puesto de la Zona 5 por diferencia de gol.

En el marco de la misma jornada, se desarrolló el clásico de Zapala, donde Don Bosco derrotó 1 a 0 a Unión con un tanto de Bautista Godoy. Asimismo, en el duelo entre equipos de Cutral Co, Alianza se impuso ante Rivadavia por 4 a 0. Los goles del conjunto ganador fueron obra de Nehemias Arrey, Francisco Bascur en dos ocasiones y Felipe Flores.

Tras los resultados registrados, la tabla de posiciones se encuentra encabezada por Argentinos Jrs y Alianza, ambos con 9 puntos. El podio lo completa Don Bosco de Zapala con 4 unidades. Las posiciones restantes se distribuyen de la siguiente manera: Petrolero (3 puntos), Rivadavia (1 punto), La Academia de Zapala (0 puntos) y Unión de Zapala (0 puntos).