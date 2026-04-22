Vaca Muerta y Comarca realizaron su primer Consejo Regional de Turismo

Con la participación de municipios, organismos provinciales y referentes del sector.

El primer Consejo Regional de Turismo de las regiones Vaca Muerta y Comarca se llevó a cabo este miércoles en San Patricio del Chañar, con la participación de municipios, organismos provinciales y referentes del sector.

La jornada fue impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén en el marco de la Ley Provincial de Turismo N° 3525, con el objetivo de avanzar en una planificación turística regional para 2026.

Durante el encuentro se presentaron lineamientos estratégicos vinculados al desarrollo de productos turísticos, la promoción de destinos y la articulación entre localidades. Además, NeuquenTur expuso acciones para fortalecer la visibilidad de la provincia en distintos mercados.

El espacio también permitió el intercambio de propuestas sobre infraestructura, conectividad y agenda de eventos, consolidando el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El próximo Consejo Regional se realizará el 29 de abril en Aluminé.