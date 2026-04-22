Plaza Huincul celebra su 60° aniversario con tres noches de música y espectáculos en vivo

Las actividades comienzan este 23 de abril.

En el marco de los festejos por el 60° aniversario de Plaza Huincul, el municipio dio a conocer la grilla oficial de actividades que se desarrollarán del 23 al 25 de abril en el predio ubicado en Pasaje Velo. La propuesta incluye tres jornadas con una fuerte presencia de artistas locales y espectáculos de alcance nacional, con entrada libre y gratuita.

Las celebraciones comenzarán el jueves 23 a partir de las 19:00, con una noche dedicada al talento de la ciudad. Sobre el escenario se presentarán la Banda Sinfónica Municipal, el Ensamble Vocal Huincul, Dara Villar, Naldo Labrín junto al Grupo Sanampay y Hueney Mapu, en una velada que pondrá en valor la identidad cultural local.

El viernes 24, también desde las 19:00, la programación continuará con una propuesta musical variada que incluirá a Chelo Navarrete, Ke Pinta, Doña Groove, Resaka2 y Reina Momo, sumando ritmo y diversidad a los festejos.

El cierre tendrá lugar el sábado 25 desde las 18:30, con una grilla que combina distintos géneros y estilos. Se presentarán Candela “Chinita” Tapia, Dogma, Herencia Chamamecera y Grupo Fortín. Como broche de oro, subirá al escenario el reconocido cantante Abel Pintos, quien llegará en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria.

Desde la organización destacaron que el evento busca generar un espacio de encuentro para las familias de la comarca, promoviendo la cultura, la música y el sentido de pertenencia. Se espera una importante convocatoria de vecinos y visitantes de distintas localidades de la región.