Lautaro Busi alcanzó los octavos de final en el FIP Promises de Chile

Dejando una buena imagen en su participación internacional

El jugador de padel Lautaro Busi, de 12 años y oriundo de la comarca Cutral Co – Plaza Huincul, finalizó su participación en el torneo FIP Promises disputado en Villarrica, Chile. Esta competencia representó su primera experiencia en el circuito internacional fuera del país.

Busi compitió en la categoría Sub-14 en dupla con el jugador chileno Gaspar Soto. El binomio logró superar el debut y avanzar de ronda, hasta quedar eliminados en los octavos de final. En dicha instancia, enfrentaron a una de las parejas ubicadas en los primeros puestos del ranking chileno, cayendo por un marcador de 6-1 y 6-4.

El certamen FIP Promises funciona como una etapa de desarrollo para jugadores que buscan ingresar al ámbito profesional. Con este desempeño, el deportista neuquino suma rodaje internacional en su proceso de formación dentro del padel formativo.