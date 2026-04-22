Juicio NAO Día 5: declara el perito que analizó las cámaras y los chats

Es la segunda semana del juicio y la quinta jornada.

Se cumplió una jornada del juicio por la explosión y el incendio de la destilería NAO -New American Oil- y que tiene cinco imputados. En este siniestro murieron los trabajadores Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Los jueces Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font abrieron a la audiencia con el testigo 25 que fue el único que declaró a lo largo de todo el día y que continuará este jueves.

Se trató del técnico Juan Licciardi a quien se le encargó que peritara las copias de los DVR con las imágenes de las cámaras que tenía la planta hasta el momento de la explosión, en la madrugada del 22 de septiembre de 2022.

Lo mismo con las conversaciones de WhatsApp, según se lo solicitó la fiscalía única que integran Gastón Liotard y Ana Mathieu.

En la extensa declaración del testigo que continuará este jueves se pudo observar las imágenes de la planta, el tanque 205, y se visibilizaron dos empleados en determinados momentos en el sector de las cañerías, en la base de un tanque y, en otros a uno de ellos sobre el tanque.

Según la fecha y el horario se puede determinar de quiénes se trataba. Se mostró una imagen con la actividad previa a la explosión. En esa madrugada donde el incendio y la explosión terminó con la vida de Herrera, Jara y Molina, se exhibieron las imágnes de las 2:32 horas y de las 4:12 horas.

Las conversaciones vía WhatsApp también fueron objeto de la pericia encomendada. Los intercambios de mensajes entre Guido Torti (jefe de planta) y Alfredo Novaro, auditor externo, ambos imputados se revelaron. En la mayoría de los casos, las conversaciones versaban sobre los días que iban a concretarse las auditorías que debían presentarse ante la Secretaría de Energía de Nación.

En otro momento, se compartió el momento en que la víctima Jara le consultab a Torti sobre qué tipo de producto debían elaborar y en qué proporciones. Y también cuando Jara le envió a su jefe (Torti) un flyer sobre una capacitación sobre cómo actuar en incendios. Tenía fecha el 13 de septiembre de 2022. De ese mensaje, no hubo respuesta ni interacción de parte de Torti.

Los intercambios entre Torti y Saibene, el jefe de mantenimiento; o con Natalia González, la técnica en Seguridad e Higiene también fueron expuestos en la primera parte de la audiencia que se cumplió este miércoles y que terminó después de las 16.

La audiencia de hoy se realizó en el día en que se cumplieron tres años y siete meses del siniestro.