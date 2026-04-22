Inician las obras del nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención 22

E intendente de Cutral Co junto al gobernador recorrieron el inicio de la obra

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, realizaron una recorrida por la Unidad de Detención N° 22 para supervisar el comienzo de la construcción de un pabellón de máxima seguridad.

La obra, ubicada en el parque industrial de la ciudad, cuenta con un presupuesto para cubrir 3.068 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 365 días.

Durante la visita, el gobernador Figueroa vinculó la concreción del proyecto al trabajo conjunto con el municipio y el cuerpo legislativo. “Creemos que estas inversiones no se han hecho en toda la historia de Neuquén. Esto es posible gracias al acompañamiento de los legisladores y al esfuerzo del Intendente Ramón Rioseco”, manifestó el mandatario provincial.

Por su parte, el intendente Rioseco destacó la relación entre la infraestructura y las políticas de seguridad ciudadana. “Es fundamental invertir para poder dar respuesta a la comunidad. Sin infraestructura es imposible resolver los problemas de seguridad”, señaló el jefe comunal, precisando que la nueva edificación contará con 27 celdas para el sistema carcelario.

La ministra de Infraestructura, Tania Bertoldi, quien también participó de la actividad, explicó que el proyecto se divide en cuatro etapas. La fase inicial utiliza un sistema constructivo premoldeado para acelerar los tiempos de ejecución ante la situación del sistema penitenciario. Además, se informó que existe una segunda etapa prevista que superará otros 3.000 metros cuadrados de construcción con fondos provinciales.