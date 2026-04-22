El CFP N°4 abre inscripciones para la Especialización en Domótica Aplicada

Se trata de un campo en expansión vinculado a la automatización del hogar.

El Centro de Formación Profesional N°4 anunció la apertura de inscripciones para la Especialización en Domótica Aplicada, una propuesta de capacitación orientada a trabajadores del rubro eléctrico que busquen actualizar sus conocimientos en tecnologías para hogares inteligentes.

El trayecto formativo está dirigido a personas que cuenten con certificación previa como Montador Electricista Domiciliario o Electricista en Inmuebles, y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas domóticos, un campo en expansión vinculado a la automatización del hogar.

Según se informó, durante el cursado los participantes aprenderán a elaborar proyectos de instalación, configurar dispositivos inteligentes, montar tableros y sistemas inalámbricos, así como también verificar y reparar este tipo de instalaciones.

La capacitación tiene una duración total de 120 horas reloj y otorga certificación oficial de Formación Profesional Continua. Para facilitar el acceso, se dispusieron dos modalidades de cursado: un grupo en turno mañana, que asistirá los lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 12:00 horas, y un grupo en turno tarde, con clases los martes y jueves de 18:30 a 22:00 horas.

Desde la institución indicaron que los cupos son limitados y que la inscripción se realiza de manera presencial en la sede ubicada en Azucena Maizani 670, en el barrio Central (ex talleres de la EPT N°10).

Como requisitos excluyentes, los interesados deben ser mayores de 18 años y acreditar la formación previa en electricidad domiciliaria. Además, deberán presentar fotocopia de DNI, acta de nacimiento y título secundario.