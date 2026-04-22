El arte visual celebra a Plaza Huincul con una muestra

La iniciativa contará con la participación de 20 artistas.

La ciudad de Plaza Huincul será escenario de una nueva propuesta cultural que reúne a artistas locales en una exposición colectiva destinada a homenajear a la comunidad y resaltar su diversidad cultural.

Bajo el título “El arte visual celebra a Plaza Huincul”, la iniciativa contará con la participación de 20 artistas, quienes exhibirán sus obras en un espacio pensado para el encuentro con el público y la valorización del arte local.

La apertura oficial se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Cultura, ubicadas en la intersección de Azucena Maizani y Juan Marín.

La muestra forma parte de las actividades culturales impulsadas en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.