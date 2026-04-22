Cutral Co será sede de un seminario de danza clásica con Alba Serra

En el marco del Mes de la Danza 2026, la ciudad de Cutral Co se prepara para recibir un destacado seminario de danza clásica que estará a cargo de la reconocida maestra y coreógrafa Alba Serra.
La propuesta se desarrollará el próximo domingo 26 de abril en el Centro Cultural José H. Rioseco y está pensada para distintos niveles de formación, abriendo la participación tanto a profesionales y docentes como a estudiantes que se inician en la disciplina.
El seminario estará organizado en tres grupos: nivel inicial, destinado a niños y niñas de 8 a 11 años; nivel medio y avanzado, a partir de los 12 años; y un espacio orientado a bailarines profesionales y maestros.
Las inscripciones pueden realizarse de manera anticipada a través del correo culturacco@gmail.com, aunque también se habilitará la inscripción presencial el mismo día del evento.