Cutral Co otorgó un aporte económico al Club Atlético Rivadavia

Con el objetivo de asistir a la institución luego del siniestro que provocó la destrucción total del micro que utilizaban para el traslado de sus deportistas.

Cutral Co realizó un aporte económico al Club Atlético Rivadavia con el objetivo de asistir a la institución luego del siniestro que provocó la destrucción total del micro que utilizaban para el traslado de sus deportistas.

La entrega del subsidio se concretó este martes por la mañana en el despacho del intendente Ramón Rioseco, quien recibió al presidente del club, Omar Vielma. Durante el encuentro, se destacó la importancia de acompañar a la institución en este momento, teniendo en cuenta el impacto que genera la falta de transporte para las actividades deportivas.

“El Club Rivadavia sufrió un siniestro el pasado 12 de abril. Nos solidarizamos y estamos colaborando para que los chicos puedan contar con el transporte para sus traslados. Además, en la semana comenzaremos con algunas obras”, expresó el jefe comunal.

En ese marco, Rioseco subrayó el rol del Estado en el acompañamiento a las instituciones deportivas: “La idea es que los jóvenes estén contenidos, acompañando al deporte, la cultura y la educación como herramientas de transformación de nuestra ciudad”.

Por su parte, Vielma valoró el aporte recibido y aseguró que será clave para avanzar en la búsqueda de un nuevo medio de transporte. “Este aporte nos va a ayudar a conseguir un vehículo para el club. El acompañamiento del intendente es muy importante”, sostuvo.