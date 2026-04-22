Confirman que este viernes hay elecciones en Alianza

La elección se realizará en la Cámara de Comercio y pueden participar los que aparezcan en el padrón

Durante la tarde del martes vencía el plazo para la confirmación de listas de candidatos y circuló un video en el que la lista Revolución Celeste no podía presentar la lista oficializada porque el club estaba cerrado.

Desde la comisión directiva del club se confirmó luego que la documentación había sido presentada y que habrá elecciones en el club.

La asamblea en la que se realizarán elecciones será el viernes 24 de abril, en la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cutral Co.

Los socios que aparezcan en el padrón podrán presentarse para ser parte de la asamblea, ver los balances y votar, en el caso de que así lo quieran hacer.