“Rulo” Hernández estará en Rincón de los Sauces para un seminario de Malambo

El campeón nacional de Malambo en Laborde, Emmanuel Rulo Hernández estará en Rincón de los Sauces para la realización de un seminario gratuito de Malambo y Estilización.
Así lo anunciaron desde la Municipalidad de Rincón, se desarrollará el 25 y 26 de abril próximo y pueden asistir personas desde los 8 años en adelante.
Además de Hernández, estará en el seminario Maia Cardozo, campeona nacional juvenil, referente de la estilización folklórica y la expresión escénica. Juntos van a impartir conocimientos sobre esta danza tradicional argentina.
Las inscripciones se realizan en la Mesa de Entradas de la Casa de la Cultura de Rincón de los Sauces, de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 21.