RAÚL ALBERTO QUINTANA

QEPD NECROLÓGICA

25/10/1954 – 18/04/2026



“Tu amor y tus enseñanzas nos guiarán cada día. Tu legado vivirá en nosotros con cada paso que demos en esta vida. Te recordaremos cada día. Tu esposa, hijos y nietos.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 18/04/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.