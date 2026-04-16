Torneo Oficial Femenino: hubo incidentes en el partido de Petrolero y Sapere

Y se relatan dos versiones distintas de lo ocurrido

El pasado fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo oficial en la rama femenina de Lifune entre las matadoras y las chicas de Sapere. Hubo incidentes y versiones cruzadas de cómo sucedieron los hechos.

En redes sociales, relatan que hubo incidentes con dos jugadores de las inferiores de Petrolero Argentino que habían ingresado a la cancha, donde uno de ellos golpeó a una de las jugadoras de Sapere. Todo antes de que finalizara el primer tiempo.

Desde 299 Deportes, se comunicaron con la persona a cargo de la disciplina fútbol en Petrolero Argentino y relató que efectivamente ingresaron dos jugadores del club a la cancha, uno para llevarle un elemento a la enfermera y uno para alcanzar los balones de atrás de los arcos.

También comentaron, que fueron entre 4 y 5 jugadores quienes golpearon a uno de los jugadores de Petrolero. De más está decir que no se tolera ningún tipo de violencia en la cancha.